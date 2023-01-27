В Литве закончились обучение первой минометной группы военных ВСУ

В Литве прошли минометные учения для украинских военных. Первая группа уже возвращается на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александра Павлюка в Telegram.

"На поле боя возвращаются подготовленные в Литве минометные группы украинских защитников", - заявил Павлюк.

Он рассказал, что огневая мощь минометов калибра 60 мм поддерживает действия пехоты во время штурмовых и других операций, и особенно эффективна в урбанизированной и пересеченной местностях

Также Павлюк добавил, что Вооруженные силы Литовской республики отметили, что в скором времени будет проведена учеба еще одной группы.