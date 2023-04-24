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Литва отключится от энергосистемы РФ не одна, а вместе с другими странами Балтии

Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Литва должна отключиться от российской энергосистемы не одна, а вместе с другими странами Балтии, и необходимо ускорить синхронизацию с континентальной Европой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса, которое приводит Delfi.

Литва в субботу с 11:00 до 21:00 была отключена от энергосистемы российской энергетики - связи с Латвией, Беларусью и Калининградской областью РФ не работали, а работали связи с Польшей и Швецией.

Электроэнергию потребителям поставляли действующие в Литве электростанции. Впервые в истории страны баланс и частота электроснабжения контролировали только диспетчеры Litgrid.

"Могу дать такую оценку, что это огромный шаг к нашей энергетической независимости. Хочу напомнить, что до сих пор частота и вся наша энергосистема управляется с РФ, мы впервые взяли управление нашей энергосистемой в свои руки, мы сами контролировали частоту, управляли системой, производили электроэнергию самостоятельно", - сказал министр.

Он подчеркнул, что таким образом снимается последнее звено, привязывающее Литву к империи СССР. Подключение к сетям континентальной Европы и работа в синхронном режиме с Польшей, Германией и другими странами континентальной Европы будут обеспечены не позднее 2025 года.

Министр добавил, что Латвия и Эстония также хотят быстрее синхронизироваться с Европой, а испытания Литвы являются для них успешным примером.

Напомним, что власти Литвы в субботу, 22 апреля, в тестовом режиме отключались от российской энергосистемы. Полностью отсоединиться страна планирует только в следующем году.

В четверг, 20 апреля, парламент Литвы окончательно утвердил введение национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси в связи с войной в Украине. Депутаты смогли преодолеть вето президента.

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