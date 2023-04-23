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Впервые в истории работала автономно. Литва тестировала отключение от энергосистемы РФ

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Литва, Воскресенье 23 апреля 2023 21:06
Впервые в истории работала автономно. Литва тестировала отключение от энергосистемы РФ Фото: Литва тестировала отключение от энергосистемы РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Власти Литвы в субботу, 22 апреля, в тестовом режиме отключались от российской энергосистемы. Полностью отсоединиться страна планирует только в следующем году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Испытания проводились с 11:0 до 12:00 по местному времени. Тогда литовский оператор энергосети Litgrid впервые полностью прервал соединение с российской электросетью.

Таким образом, впервые в истории электроэнергетическая система Литвы работала полностью автономно. Страна в это время использовала электричество местных электростанций. Также продолжался импорт из Швеции и Польши.

Напомним, что Литва вместе с Латвией и Эстонией намерена сократить свою энергетическую зависимость от РФ. Власти стран ищут альтернативные источники нефти, газа и электричества.

Напомним, что в четверг, 20 апреля, парламент Литвы окончательно утвердил введение национальных санкций в отношении граждан России и Белоруссии в связи с войной в Украине. Депутаты смогли преодолеть вето президента.

Поскольку Европейский союз рассматривает новый пакет санкций против России, Литва предлагает разделить санкции против "Росатома" на части и принять решение по каждой из них в отдельности.

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Литва енергетики Российская Федерация
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