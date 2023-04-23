Впервые в истории работала автономно. Литва тестировала отключение от энергосистемы РФ

Власти Литвы в субботу, 22 апреля, в тестовом режиме отключались от российской энергосистемы. Полностью отсоединиться страна планирует только в следующем году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Испытания проводились с 11:0 до 12:00 по местному времени. Тогда литовский оператор энергосети Litgrid впервые полностью прервал соединение с российской электросетью.

Таким образом, впервые в истории электроэнергетическая система Литвы работала полностью автономно. Страна в это время использовала электричество местных электростанций. Также продолжался импорт из Швеции и Польши.

Напомним, что Литва вместе с Латвией и Эстонией намерена сократить свою энергетическую зависимость от РФ. Власти стран ищут альтернативные источники нефти, газа и электричества.