UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Литва відключиться від енергосистеми РФ не одна, а разом із іншими країнами Балтії

Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Литва має відключитись від російської енергосистеми не одна, а разом з іншими країнами Балтії і необхідно прискорити синхронізацію з континентальною Європою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Литви Дайнюса Крейвіса, яку приводить Delfi.

Литва в суботу з 11:00 до 21:00 була відключена від енергосистеми російської енергетики - зв'язку з Латвією, Білоруссю та Калінінградською областю РФ не працювали, а працювали зв'язки з Польщею та Швецією.

Електроенергію споживачам постачали електростанції, що діють у Литві. Вперше в історії країни баланс та частота системи електропостачання контролювали лише диспетчери Litgrid.

"Можу дати таку оцінку, що це величезний крок до нашої енергетичної незалежності. Хочу нагадати, що досі частота і вся наша енергосистема керується з РФ, ми вперше взяли керування нашою енергосистемою у свої руки, ми самі контролювали частоту, керували системою, виробляли електроенергію самостійно", - сказав міністр.

Він наголосив, що таким чином знімається остання ланка, яка прив'язує Литву до імперії СРСР. Підключення до мереж континентальної Європи та робота в синхронному режимі з Польщею, Німеччиною та іншими країнами континентальної Європи буде забезпечено не пізніше 2025 року.

Міністр додав, що Латвія та Естонія також хочуть швидше синхронізуватися з Європою, а випробування Литви є для них успішним прикладом.

Нагадаємо, що влада Литви у суботу, 22 квітня, у тестовому режимі відключалась від російської енергосистеми. Повністю від'єднатись країна планує лише наступного року.

У четвер, 20 квітня, парламент Литви остаточно затвердив введення національних санкцій щодо громадян Росії та Білорусі у зв'язку з війною в Україні. Депутати змогли подолати вето президента.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛатвіяЛитваЕстонія