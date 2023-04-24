Литва відключиться від енергосистеми РФ не одна, а разом із іншими країнами Балтії

Литва в суботу з 11:00 до 21:00 була відключена від енергосистеми російської енергетики - зв'язку з Латвією, Білоруссю та Калінінградською областю РФ не працювали, а працювали зв'язки з Польщею та Швецією.

Електроенергію споживачам постачали електростанції, що діють у Литві. Вперше в історії країни баланс та частота системи електропостачання контролювали лише диспетчери Litgrid.

"Можу дати таку оцінку, що це величезний крок до нашої енергетичної незалежності. Хочу нагадати, що досі частота і вся наша енергосистема керується з РФ, ми вперше взяли керування нашою енергосистемою у свої руки, ми самі контролювали частоту, керували системою, виробляли електроенергію самостійно", - сказав міністр.

Він наголосив, що таким чином знімається остання ланка, яка прив'язує Литву до імперії СРСР. Підключення до мереж континентальної Європи та робота в синхронному режимі з Польщею, Німеччиною та іншими країнами континентальної Європи буде забезпечено не пізніше 2025 року.

Міністр додав, що Латвія та Естонія також хочуть швидше синхронізуватися з Європою, а випробування Литви є для них успішним прикладом.