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Литва посилила охорону кордону з Білоруссю

Автор: Артур Родивилов

Голова Служби охорони державного кордону Литва Рустамас Любаєвас 31 травня на засіданні парламентського Комітету з нацбезпеки і оборони повідомив про дворазове зростання масштабів нелегальної міграції з Білорусі до Литви. При цьому, за його словами, білоруські прикордонники намагаються приховати цей факт.

Про це пише Delfi.

За його словами, спілкування з білоруськими колегами - справа непроста.

"Білоруські прикордонники не реагують на наші інциденти-коли їм пред'являють вагомі докази і аргументи у зв'язку з порушенням кордону, вони не визнають факт порушення, постійно вимагають пред'явити додаткові докази, а коли ми це робимо, відмовляються визнавати факт", - додав глава Служби охорони державного кордону.

На сайті відомства 3 червня з'явилося повідомлення, де говориться, що через збільшення потоку нелегальних мігрантів, які намагаються перетнути кордон з Білорусі в Литву, охорона кордону була посилена.

Нагадаємо, за останні місяці кількість політичних в'язнів у Білорусі збільшилася майже вдвічі. Серед нових політв'язнів, зокрема, затриманий у Мінську опозиційний журналіст Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега.

Як писало РБК-Україна, ситуацію з Протасевичем і Сапегою Лукашенко днями обговорив з російським президентом Володимиром Путіним.

Додамо, сьогодні в Білорусі політв'язень на суді вчинив спробу самогубства.

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