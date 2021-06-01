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Глава МЗС Литви закликав Лукашенка скласти повноваження

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Вільнюс, Вівторок 01 червня 2021 21:01
Глава МЗС Литви закликав Лукашенка скласти повноваження Фото: Ґабріелюс Ландсберґіс (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Ґабріелюс Ландсберґіс закликав Олександра Лукашенка скласти повноваження президента Білорусі. Ґабріелюс розкритикував Лукашенка за велику кількість політв'язнів у Білорусі.

Про це литовський міністр написав на сторінці у Twitter.

Глава литовського МЗС назвав Лукашенка білоруським диктатором.

"Білоруського диктатора Лукашенка не влаштовує присутність понад 400 політв'язнів. Закриття кордонів фактично означає, що вся країна стає одною великою в'язницею для 10 мільйонів громадян. Йди - і нехай буде твій народ!", - заявив Ґабріелюс.

Нагадаємо, за останні місяці кількість політичних в'язнів у Білорусі збільшилася майже вдвічі. Серед нових політв'язнів, зокрема, затриманий у Мінську опозиційний журналіст Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега.

Як писало РБК-Україна, ситуацію з Протасевичем та Сапегою Лукашенко днями обговорив з російським президентом Володимиром Путіним.

Додамо, сьогодні у Білорусі політв'язень на суді здійснив спробу самогубства.

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