Глава МЗС Литви закликав Лукашенка скласти повноваження

Міністр закордонних справ Ґабріелюс Ландсберґіс закликав Олександра Лукашенка скласти повноваження президента Білорусі. Ґабріелюс розкритикував Лукашенка за велику кількість політв'язнів у Білорусі.

Про це литовський міністр написав на сторінці у Twitter .

"Білоруського диктатора Лукашенка не влаштовує присутність понад 400 політв'язнів. Закриття кордонів фактично означає, що вся країна стає одною великою в'язницею для 10 мільйонів громадян. Йди - і нехай буде твій народ!", - заявив Ґабріелюс.

Нагадаємо, за останні місяці кількість політичних в'язнів у Білорусі збільшилася майже вдвічі. Серед нових політв'язнів, зокрема, затриманий у Мінську опозиційний журналіст Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега.

Як писало РБК-Україна, ситуацію з Протасевичем та Сапегою Лукашенко днями обговорив з російським президентом Володимиром Путіним.

Додамо, сьогодні у Білорусі політв'язень на суді здійснив спробу самогубства.