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Лукашенко обговорив з Путіним затримання Протасевича і Сапеги. Слідство будуть вести в Білорусі

Новость на русском →
Вівторок 01 червня 2021 13:09
Лукашенко обговорив з Путіним затримання Протасевича і Сапеги. Слідство будуть вести в Білорусі Фото: оппозиционнер Роман Протасевич (twitter.com/all.mary)
Автор: РБК-Україна

Олександр Лукашенко заявив, що обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним посадку літака Ryanair в Мінську 23 травня. За його словами, слідство щодо Романа Протасевича, а також росіянки Софії Сапеги будуть вести в Білорусі.

Про це повідомляє Белта.

Лукашенко зазначив, що рішення "непохитне".

"Слідство по обох персонах буде проходити в Білорусі. Це непохитно. Про це я сказав Президенту Росії. Я запевнив, що ніяких не буде питань з доступом консулів. По-моєму, вони не ображаються, ми не тільки надаємо інформацію, хочете зустрічатися-зустрічайтеся. Це міжнародна практика", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, 23 травня в Білорусі примусово посадив рейс Ryanair з Греції в Литву, яким летіли Протасевич і Софія Сапега. Після посадки літака білоруські силовики їх затримали.

25 травня дівчина білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, росіянка Софія Сапега, була заарештована на два місяці судом у Білорусі. Слідство щодо неї веде Слідчий комітет Білорусі. Її підозрюють у скоєнні "кримінально-караного діяння".

РБК-Україна писало, що Протасевича перевели в СІЗО КДБ у Мінську.

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