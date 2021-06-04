Литва посилила охорону кордону з Білоруссю

Голова Служби охорони державного кордону Литва Рустамас Любаєвас 31 травня на засіданні парламентського Комітету з нацбезпеки і оборони повідомив про дворазове зростання масштабів нелегальної міграції з Білорусі до Литви. При цьому, за його словами, білоруські прикордонники намагаються приховати цей факт.

За його словами, спілкування з білоруськими колегами - справа непроста.

"Білоруські прикордонники не реагують на наші інциденти-коли їм пред'являють вагомі докази і аргументи у зв'язку з порушенням кордону, вони не визнають факт порушення, постійно вимагають пред'явити додаткові докази, а коли ми це робимо, відмовляються визнавати факт", - додав глава Служби охорони державного кордону.

На сайті відомства 3 червня з'явилося повідомлення, де говориться, що через збільшення потоку нелегальних мігрантів, які намагаються перетнути кордон з Білорусі в Литву, охорона кордону була посилена.