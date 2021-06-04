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Литва усилила охрану границы с Беларусью

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Вильнус, Пятница 04 июня 2021 02:41
Литва усилила охрану границы с Беларусью Фото: Литва заявила о росте нелегальной миграции из Беларуси (vgr.by)
Автор: Артур Родивилов

Глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас 31 мая на заседании парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне сообщил о двукратном росте масштабов нелегальной миграции из Беларуси в Литву. При этом, по его словам, белорусские пограничники пытаются скрыть этот факт.

Об этом пишет Delfi.

По его словам, общение с белорусскими коллегами - дело непростое.

"Белорусские пограничники не реагируют на наши инциденты - когда им предъявляют веские доказательства и аргументы в связи с нарушением границы, они не признают факт нарушения, постоянно требуют предъявить дополнительные доказательства, а когда мы это делаем, отказываются признавать факт", - добавил глава Службы охраны государственной границы.

На сайте ведомства 3 июня появилось сообщение, где говорится, что из-за увеличения потока нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь границу из Беларуси в Литву, охрана границы была усилена.

Напомним, за последние месяцы количество политических заключенных в Беларуси увеличилась почти вдвое. Среди новых политзаключенных, в частности, задержанный в Минске оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

Как писало РБК-Украина, ситуацию с Протасевичем и Сапегой Лукашенко на днях обсудил с российским президентом Владимиром Путиным.

Добавим, сегодня в Беларуси политзаключенный на суде совершил попытку самоубийства.

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