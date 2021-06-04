Білорусь затримала авто з диппоштою Литви: Вільнюс заявив про порушення Віденської конвенції

Білорусь затримала на кордоні автомобіль з дипломатичною поштою Литви. Міністерство закордонних справ Литви висловило рішучий протест у зв'язку з порушенням положень Віденської конвенції і викликало представника білоруського посольства для вручення ноти протесту.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Литви .

Дипломати повідомили, що на прикордонному переході Медінінкай білоруські прикордонники зажадали зірвати дипломатичні пломби і відкрити автомобіль. Оскільки литовські дипломатичні кур'єри не погодилися виконати цю вимогу, автомобіль був змушений розвернутися і повернутися на територію Литви.

"Затримання автомобіля, що перевозив дипломатичну пошту, біля державного кордону грубо порушує Віденську конвенцію про дипломатичні відносини. Білорусь ще раз продемонструвала, що для цієї держави не існує правил цивілізованого світу. Це лютуюча в центрі Європи диктатура", - сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

4 червня в МЗС Литви терміново викликаний представник білоруського посольства і йому вручена нота протесту.