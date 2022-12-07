Литва вслед за Латвией прекращает трансляцию российского телеканала "Дождь"

Комиссия по радио и телевидению Литвы заявила, что независимый российский телеканал "Дождь" больше не будет доступен в Литве.

Стоит отметить, что вчера Латвийский национальный совет по электронным СМИ аннулировал лицензию на вещание телеканала "Дождь". Кроме того, СМИ оштрафовали на 10 тысяч евро из-за демонстрации карты, на которой Крым изображен территорией России, а ведущий призвал зрителей помогать российской армии.

Напомним, в марте "Дождь" прекратил работу в России, а часть его сотрудников уехала из РФ из-за закона о распространении фейков. В начале марта телеканал получил лицензию на вещание в Латвии.

Подробности скандала вокруг российского телеканала - читайте в материале РБК-Украина.

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