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Литва вслед за Латвией прекращает трансляцию российского телеканала "Дождь"

Фото: Литва прекращает трансляцию российского телеканала "Дождь" (facebook com tvrain)
Автор: Наталья Юрченко

Литва запрещает вещание российского телеканала "Дождь" после того, как его лишили лицензии в Латвии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Комиссия по радио и телевидению Литвы заявила, что независимый российский телеканал "Дождь" больше не будет доступен в Литве.

Стоит отметить, что вчера Латвийский национальный совет по электронным СМИ аннулировал лицензию на вещание телеканала "Дождь". Кроме того, СМИ оштрафовали на 10 тысяч евро из-за демонстрации карты, на которой Крым изображен территорией России, а ведущий призвал зрителей помогать российской армии.

Напомним, в марте "Дождь" прекратил работу в России, а часть его сотрудников уехала из РФ из-за закона о распространении фейков. В начале марта телеканал получил лицензию на вещание в Латвии.

Подробности скандала вокруг российского телеканала - читайте в материале РБК-Украина.

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