Литва слідом за Латвією припиняє трансляцію російського телеканалу "Дождь"

Комісія з радіо і телебачення Литви заявила, що незалежний російський телеканал "Дождь" більше не буде доступний у Литві.

Варто зазначити, що вчора Латвійська національна рада з електронних ЗМІ анулювала ліцензію на мовлення телеканалу "Дождь". Крім того, ЗМІ оштрафували на 10 тисяч євро через демонстрацію карти, на якій Крим зображено територією Росії, а ведучий закликав глядачів допомагати російській армії.

Нагадаємо, у березні "Дождь" припинив роботу в Росії, а частина його співробітників виїхала з РФ через закон про розповсюдження фейків. На початку березня телеканал отримав ліцензію на мовлення в Латвії.

Подробиці скандалу навколо російського телеканалу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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