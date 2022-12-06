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Латвия аннулировала лицензию на вещание российского телеканала "Дождь"

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Латвия, Вторник 06 декабря 2022 09:47
Латвия аннулировала лицензию на вещание российского телеканала "Дождь" Фото: Латвия аннулировала лицензию на вещание российского телеканала "Дождь" (facebook.com/tvrain)
Автор: Елизавета Драбкина

Латвийский национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил аннулировать латвийскую лицензию российского телеканала "Дождь", который позиционирует себя как "оппозиционный".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Руководитель NEPLP Иварс Аболиньш отметил, что решение было принято после оценки комплекса нарушений каналом, допущенных за последнее время: отсутствие звуковой дорожки на госязыке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории РФ, допущенное телеведущим именование российской армии "нашей армией", возможное выражение поддержки российской армии. Кроме того, решение основывается на информации полученной от Службы государственной безопасности, но Аболиньш не разглашает ее содержание.

"Оценив совокупность нарушений, NEPLP обрел уверенность, что руководство телеканала "Дождь" не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии", - Аболиньш.

Решение вступит в силу в ночь 8 декабря, когда "Дождь" должен прекратить вещание на территории Латвии.

NEPLP также попросит об установке геоблокировки канала "Дождь" в Youtube, чтобы контент стал недоступен в Латвии. При этом в России канал может свободно вещать в Интернете.

"Это решение показывает, что Латвия - правовая и демократическая страна, открытая для СМИ, потому что Латвия впустила в страну большое количество связанных с Россией СМИ, которые могут здесь свободно работать. Наказан был только телеканал "Дождь", который нарушил закон", - сказал Аболиньш.

При этом решение NEPLP может быть обжаловано.

Напомним, ранее уже бывший ведущий "Дождя" Алексей Коростелев в эфире заявил о помощи российским военным, которые воюют против Украины "оснащением и элементарными удобствами". Это заявление вызвало возмущение в соцсетях, после чего главный редактор Тихон Дзядко опроверг слова Коростелева и заверил, что медиахолдинг якобы не оказывает никакой помощи российской армии.

Подробности скандала вокруг российского телеканала - читайте в материале РБК-Украина.

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