Лицо русского либерализма. Телеканал "Дождь" выгонят из Латвии: что произошло

Во время эфира российского канала "Дождь", позиционирующего себя как "оппозиционный", прозвучало заявление о помощи российским военным. В настоящее время медиахолдинг базируется в Латвии, однако, вероятно, это ненадолго.

Российский "либерализм"

Во время эфира 1 декабря уже бывший ведущий "Дождя" Алексей Коростелев заявил о помощи российским военным, сегодня воюющим против нашей страны, "оснащением и элементарными удобствами".

"Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте", - заявил ведущий и попросил присылать истории на почтовый ящик медиахолдинга.

Соответствующее заявление вызвало возмущение в социальных сетях, после чего главный редактор телеканала Тихон Дзядко опроверг слова Коростелева и заверил, что медиахолдинг якобы не оказывает никакой помощи российской армии.

Дзядко заявил об "обмане зрителей" и заверил в том, что почтовый ящик телеканала якобы создан для сбора свидетельств о преступлениях российской армии. Коростелев, со своей стороны, якобы был уволен после скандала.

В Латвии начали проверку

Как утверждает Delfi, в целом пока было возбуждено два дела:

по факту заявлений бывшего телеведущего;

за призыв оказывать помощь русской армии.

Между тем Служба государственной безопасности (СХБ) Латвии уже начала проверку по подозрению в том, что телеканал все же оказывает помощь российским войскам.

СХБ заявляет, что любая поддержка преступлений России против Украины и оказание помощи стране-оккупанту недопустима, а вышеупомянутый прямой и косвенный сбор финансовых средств или иного имущества с целью помощи российским военным - чреват уголовной ответственностью.

Также Служба неоднократно предупреждала о том, что приехавшие из страны-агрессора представители СМИ создают риски, поскольку нельзя исключать, что они не имеют связи с российскими спецслужбами.

Согласно данным Baltijas Balss, Национальный совет по электронным СМИ уже оштрафовал телеканал на сумму в размере 10 тысяч евро.

"Дождь" планируют выгнать обратно в Россию

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что, по его мнению, телеканалу и его сотрудникам не место в его стране, и их необходимо вернуть обратно в Россию.

"Я считаю, что "Дождь" должен уехать на работу в Россию, а его вид на жительство аннулировать", - написал министр в своем Twitter-аккаунте.

Позже Пабрикс добавил, что "мне сообщили, что процесс начался".