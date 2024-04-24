В Литве почти остановили импорт зерна из России и Беларуси

Ужесточение контроля за ввозом в Литву зерна из России и Беларуси почти остановило его импорт.

Об этом заявила директор Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы Аудрони Микалаускене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

"После 18 марта мы наблюдаем сокращение импорта из России и Белоруссии в Литву на 95%", - сказала она.

При этом чиновник добавила, что наблюдает увеличение ввоза в Литву агропродукции из России и Беларуси для дальнейшего его импорта в другие страны Евросоюза.

Издание уточнило, что с 18 марта профильная служба в Литве проверяет каждый вагон или транспортное средство с зерном, ввозимым из стран повышенного риска. Речь идет о России, Беларуси и оккупированных территориях Украины. Это необходимо для проверки происхождения зерна.

Часть продукции из России и Беларуси не пустили в Литву

За первый месяц усиления проверок было проверено 38 грузовиков, перевозивших 1068 тонн кормов из России и Белоруссии. На прошлой неделе не было обнаружено ни одной партии корма, предназначенной для литовского рынка.

Кроме того, с 18 марта в Литву не ввозились российское и белорусское зерно и продукты его переработки для конечного потребления. Еще шесть грузовиков с кормами из России и 15 из Беларуси были развернуты на границе из-за несоответствия документов.