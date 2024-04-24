В Литве почти остановили импорт зерна из России и Беларуси
Ужесточение контроля за ввозом в Литву зерна из России и Беларуси почти остановило его импорт.
Об этом заявила директор Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы Аудрони Микалаускене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"После 18 марта мы наблюдаем сокращение импорта из России и Белоруссии в Литву на 95%", - сказала она.
При этом чиновник добавила, что наблюдает увеличение ввоза в Литву агропродукции из России и Беларуси для дальнейшего его импорта в другие страны Евросоюза.
Издание уточнило, что с 18 марта профильная служба в Литве проверяет каждый вагон или транспортное средство с зерном, ввозимым из стран повышенного риска. Речь идет о России, Беларуси и оккупированных территориях Украины. Это необходимо для проверки происхождения зерна.
Часть продукции из России и Беларуси не пустили в Литву
За первый месяц усиления проверок было проверено 38 грузовиков, перевозивших 1068 тонн кормов из России и Белоруссии. На прошлой неделе не было обнаружено ни одной партии корма, предназначенной для литовского рынка.
Кроме того, с 18 марта в Литву не ввозились российское и белорусское зерно и продукты его переработки для конечного потребления. Еще шесть грузовиков с кормами из России и 15 из Беларуси были развернуты на границе из-за несоответствия документов.
Санкции против агропродукции из России
Ряд членов Евросоюза стали призывать к введению ограничения на российское и белорусское зерно. Также некоторые страны ввели запрет на импорт на национальном уровне. В феврале Латвия на законодательном уровне запретила импорт российского зерна.
Позже министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии предложили Европейскому союзу запретить импорт зерна из России и Беларуси.
И по итогу Европейская комиссия предложила ввести тарифы на импорт зерна с территории России и Беларуси с целью ограничить доходы Москвы и ее союзника, а также успокоить протестовавших месяцами против дешевого импорта фермеров.
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