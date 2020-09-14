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Литва дозволила в'їзд з гуманітарних цілей понад 200 білорусам

Вільнюс, Понеділок 14 вересня 2020 14:31
Литва дозволила в'їзд з гуманітарних цілей понад 200 білорусам
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

Міністерство внутрішніх справ Литви видала 205 дозволів громадянам Білорусі на в'їзд в республіку з особливими гуманітарними цілями. В країні вже знаходяться 54 з них.

Про це повідомляє Delfi.

Дозволи видані згідно з наказом глави МВС Рити Тамашунене. Вони надаються після отримання мотивованої пропозиції Міністерства закордонних справ про в'їзд іноземця в Литву з особливим гуманітарних причин.

В цей час візи видають тим білорусам, які постраждали від режиму та репресій", або "переслідуваним, активним членам опозиції".

"Як тільки в сусідній країні почалися масові протести, ми підготували план заходів і досі уважно стежимо за ситуацією в Білорусі. Ми готові і надалі надавати допомогу громадянам Білорусі, які потребують захисту через загрози і політичних обставин", - сказала Тамашунене.

Громадяни Білорусі, які хочуть приїхати в Литву з гуманітарних причин, повинні звернутися в посольство Литви за шенгенською візою і надати інформацію, що підтверджує особливі гуманітарні обставини.

Нагадаємо, раніше Польща видала 234 гуманітарні візи для білорусів в рамках програми "Солідарні з Білоруссю".

Крім того, Латвія видала 57 віз особам, які можуть піддаватися політичного переслідування в Білорусі.

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