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Латвія відкрила 57 віз білорусам, яким загрожує політичне переслідування

П'ятниця 11 вересня 2020 22:11
Латвія відкрила 57 віз білорусам, яким загрожує політичне переслідування
Фото: Едгар Ринкевич (flickr.com latvianmfa)
Автор: Андрій Козловський

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заявив, що відомство видало 57 віз особам, які можуть піддаватися політичному переслідуванню в Білорусі. Також латвійський уряд розглядає прохання й про надання їм політичного притулку.

Про це повідомляє Delfi.

За словами Ринкевича, уряд Латвії на цей час виділив 200 тисяч євро на лікування жертв репресій з Білорусі в медичних установах Латвії та для підтримки журналістів і різних груп білоруського суспільства.

Також він висловив надію, що Європейський союз на наступному засіданні Ради ЄС до 21 вересня введе санкції щодо білоруських посадовців. Ринкевич підтвердив, що між країнами ЄС немає розбіжностей з приводу введення санкцій відносно білоруської влади.

Нагадаємо, ЄС не визнав результатів виборів у Білорусі, а також приступив до роботи над санкціями стосовно осіб, відповідальних за фальсифікації і силовий розгін демонстрантів.

Крім того, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус закликав Європейський союз надати "змістовну і відчутну допомогу" білоруській опозиції.

Також глава МЗС Німеччини заявляв, що ЄС має намір посилити санкції проти Білорусі, якщо президент Олександр Лукашенко не відреагує на вимоги ЄС.

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