Литва закликає ЄС посилити санкції проти Росії

За словами міністра, Європа недооцінює інформаційний вплив Росії

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что партнерам Литвы в ЕС надо прилагать больше усилий для борьбы с российской пропагандой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW со ссылкой на интервью министра Neue Osnabrücker Zeitung.

Линкявичюс требует усиления санкций против РФ. Он заявил, отсутствие ясной позиции в отношении РФ "провоцирует поведение, что приводит к новым осложнениям".

По словам министра, Европа недооценивает информационное влияние России. Ложь является "сильным оружием", если использовать ее правильно и в больших масштабах, отметил Линкявичюс.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что "азовский пакет" санкций против России одобрят в начале недели.

Также 13 февраля сенаторы США Линдси Грэм и Боб Менендес подготовили проект санкций против России в ответ на вмешательство в выборы в других странах, а также в связи с российской агрессией в Украине.

Ранее сообщалось, что Европейский союз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на задержание украинских моряков. В частности, Британия и ее европейские союзники призывают к тому, чтобы ограничительные меры в отношении РФ были озвучены Брюсселем в предстоящие недели.