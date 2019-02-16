Клімкін назвав дату оголошення нових санкцій проти Росії

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Євросоюз оголосить про нові персональні санкції 18 лютого

Євросоюз оголосить про нові персональні санкції проти Росії в понеділок, 18 лютого. Про це на полях Мюнхенської конференції з безпеки заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає РБК-Україна з посиланням на Facebook МЗС.

Клімкін зазначив, що 18 лютого відвідає "зустріч друзів" перед саммітом міністрів закордонних справ країн Європейського союзу.

"Звичайно, там будуть персональні санкції, ви про це почуєте від Федеріки Могеріні. Але для мене головне не це. Головне, що на цьому засіданні буде обговорюватися план реальної допомоги українському Донбасу і півдню", - підкреслив він.

Він також додав, що на підставі доповіді глави МЗС Данії почнеться внутрішнє обговорення питання допомоги в Єврокомісії та інших структурах.

"Розпочнеться обговорення, що можна зробити дуже швидко. Йдеться про те, як підтримати і інфраструктурні проекти, і проекти, спрямовані на розвиток людського капіталу", - зазначив міністр.

Крім того, Клімкін допустив, що після цього ЄС повернеться і до питання економічних санкцій.

"Дуже сподіваюся, що санкції, які будуть в понеділок - це ще не кінець ... В ЄС вже є пропозиції", - сказав Клімкін, маючи на увазі ідеї про заборону російським кораблям заходити в європейські порти.

Підхід до преси Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна на полях Мюнхенської безпекової конференції #MSN2019 Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Субота, 16 лютого 2019 р.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що "азовський пакет" санкцій проти Росії схвалять на початку тижня.

Раніше також повідомлялося, що міністри закордонних справ країн-учасниць Європейського союзу 18 лютого обговорять ситуацію в Україні. При цьому в МЗС уточнили, що в саміті візьме участь Клімкін.