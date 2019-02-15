Порошенко: "азовський пакет" санкцій проти Росії буде схвалений на початку тижня

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

За словами президента, це буде "підвищена ціна" за акт агресії РФ проти України

Президент України Петро Порошенко на Мюнхеньскій конференції перед журналістами заявив, що новий пакет санкцій проти Росії через атаку на українській кораблі в Керченській протоці буде схвалений на початку тижня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал "Прямий".

За словами президента, це буде "підвищена ціна" за акт агресії РФ проти України.

"У випадку, коли немає прогресу, найближчим часом будуть застосовані санкції. По санкціям сьогодні ми скоординували наші зусилля, сьогодні в цілому обговорений і затверджений "азовський пакет санкцій", - заявив він.

Порошенко додав, що проект становить 124 сторінки. Він заявив, що на початку наступного тижня в Брюсселі санкції точно будуть прийняті.

РБК-Україна писало, що сьогодні у рамках участі в Мюнхенській безпековій конференції президент України Петро Порошенко обговорив з головою Комітету Сенату США із закордонних відносин Джеймсом Рішем "азовський пакет санкцій" проти Росії. У той самий момент в МЗС РФ заявили, що приводи для введення нових санкцій проти Росії придумують з нічого.

Нагадаємо, в ЄС узгодили санкції проти Росії через атаку в Азовському морі. Також в Сенаті США підготували проект санкцій проти Росії у відповідь на втручання у вибори в інших країнах і агресію в Україні.