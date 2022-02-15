ru ua
Ср, 16 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден про санкції проти РФ за напад на Україну: "Ми готові заплатити будь-яку ціну"

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 15 лютого 2022 22:56
Байден про санкції проти РФ за напад на Україну: "Ми готові заплатити будь-яку ціну" Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден заявив про готовність "заплатити будь-яку ціну" при введенні санкцій проти Росії, у разі її вторгнення в Україну. Він додав, що Вашингтон не хоче прямого зіткнення з Москвою, але готовий відповісти, якщо під удар потраплять американці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена.

"Якщо Росія зробить серйозну помилку, почавши агресію проти України, то відповідальні держави не будуть вагатися у своїй відповіді. Ми будемо захищати свободу. Ми готові заплатити будь - яку ціну", - сказав Байден.

Він також погрожував Росії важкими санкціями, зокрема проти фінансових інституцій. За його словами, у разі агресії проти України газопровід "Північний потік-2" не буде завершено. При цьому Байден зазначив, що можливі нові санкції Заходу проти РФ вдарили б по США, спричинивши зростання цін на пальне.

Байден також заявив, що США не хочуть прямої конфронтації з Росією, але якщо під російський удар в Україні потраплять американці, Вашингтон реагуватимуть.

Нагадаємо, раніше Байден із президентом Франції Еммануелем Макроном домовилися перевірити заяви Росії про відведення своїх військ від кордонів України.

Зазначимо, 15 лютого Міністерство оборони Росії оголосило про початок повернення військових із навчань до місць постійної дислокації. Йшлося про військові округи, які межують з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Вторгнення Росії до України
NEWS
Путін про відстрочку вступу України в НАТО: нічого не змінює, хочемо вирішити зараз
Путін про відстрочку вступу України в НАТО: нічого не змінює, хочемо вирішити зараз
DAILY
Бережіть нерви. Що стоїть за панікою на фінансових ринках і коли вона закінчиться
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бережіть нерви. Що стоїть за панікою на фінансових ринках і коли вона закінчиться