ЄС готовий швидко прийняти повний пакет санкцій проти Росії у разі агресії, - Боррель

Європейський союз готовий схвалити "повний пакет санкцій" щодо Росії "як тільки це буде потрібно". Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель впевнений, що всі країни його підтримають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ми вже підготували повний пакет санкцій. Ми працювали над цим, і я підтримував зв'язок з США і всіма країнами-однодумцями за технічної підтримки Європейської комісії", - сказав він.

Виступаючи перед неформальною зустріччю членів Європейської ради для обговорення російсько-української кризи, Боррель повторив, що Європейський союз "як і раніше вірить в дипломатичний процес" і зосередить зусилля на дипломатії, але попередив, що ЄС "буде діяти рішуче", якщо буде потрібно.

"Якщо буде агресія, я негайно скликаю Раду у закордонних справах, щоб запропонувати пакет санкцій, і я впевнений, що навіть якщо буде потрібно одноголосність - рада їх схвалить", - сказав Боррель.

"Коли настане момент, ми будемо діяти рішуче, коли того вимагатиме рівень інтенсивності агресії", - додав він.