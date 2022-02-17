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ЄС готовий швидко прийняти повний пакет санкцій проти Росії у разі агресії, - Боррель

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Брюссель, Четвер 17 лютого 2022 16:44
ЄС готовий швидко прийняти повний пакет санкцій проти Росії у разі агресії, - Боррель Фото: Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Європейський союз готовий схвалити "повний пакет санкцій" щодо Росії "як тільки це буде потрібно". Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель впевнений, що всі країни його підтримають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми вже підготували повний пакет санкцій. Ми працювали над цим, і я підтримував зв'язок з США і всіма країнами-однодумцями за технічної підтримки Європейської комісії", - сказав він.

Виступаючи перед неформальною зустріччю членів Європейської ради для обговорення російсько-української кризи, Боррель повторив, що Європейський союз "як і раніше вірить в дипломатичний процес" і зосередить зусилля на дипломатії, але попередив, що ЄС "буде діяти рішуче", якщо буде потрібно.

"Якщо буде агресія, я негайно скликаю Раду у закордонних справах, щоб запропонувати пакет санкцій, і я впевнений, що навіть якщо буде потрібно одноголосність - рада їх схвалить", - сказав Боррель.

"Коли настане момент, ми будемо діяти рішуче, коли того вимагатиме рівень інтенсивності агресії", - додав він.

Раніше президент США Джо Байден заявив про готовність "заплатити будь-яку ціну" при введенні санкцій проти Росії в разі її вторгнення в Україні.

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