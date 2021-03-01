Путіну набагато важче фінансувати Білорусь, ніж окупований Донбас, - МЗС Литви
Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну значно важче фінансувати Білорусь, ніж окупований Донбас. Санкційний тиск ЄС впливає на ситуацію.
Таку заяву зробив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Дипломат переконаний, що проблема стає "дедалі більшою", а президент Білорусі Олександр Лукашенко не пропонує жодного вирішення.
"Санкції діють, економіка в поганій формі, вона фактично в руїнах. І нести цей тягар тепер має президент Росії Путін, адже саме він видає Мінську кредити, коли той їх потребує. До слова, Лукашенко й Путін зустрічалися цього тижня в Сочі. Проблема стає дедалі більшою. Одна справа для Путіна – фінансувати окуповані території на сході України. І зовсім інша – 10-мільйонну країну, яка не може сама себе підтримувати через санкції та режим, що розпадається", - сказав міністр.
Нагадаємо, під час зустрічі з Путіним 23 лютого Лукашенко подякував президенту РФ за підтримку економіки Білорусі.
Раніше президент Литви Гітанас Науседа висловив стурбованість намірами Росії "поглинути" Білорусь, як незалежну державу.