В ЄС готують четвертий, пакет санкцій проти Білорусі, - МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габриэлюс Ландсбергіс заявив, що в ЄС триває робота над четвертим пакетом санкцій проти Білорусі. Йде узгодження списку людей, які підпадуть під нові обмеження.

Крім того, за словами литовського міністра, країни Балтії можуть ввести свій пакет санкцій.

"Четвертий, пакет санкцій (проти Білорусі, - ред.) - це європейський пакет санкцій. Поки що немає чітких критеріїв, як він буде складатися, ми з колегами з країн Балтії говоримо про погодження списку санкцій людям, які не зможуть прибути до країни Балтії. На початковому етапі я не можу уявити інформацію, йдуть дискусії, збираються докази за списком цих осіб", - сказав Ландсбергіс.

Він також зазначив, що Литва бере участь в дискусіях з колегами з країн Балтії, Польщі, і список буде подано в офіційні відомства ЄС найближчим часом.

