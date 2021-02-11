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В ЄС готують четвертий, пакет санкцій проти Білорусі, - МЗС Литви

Новость на русском → Четвер 11 лютого 2021 03:36
В ЄС готують четвертий, пакет санкцій проти Білорусі, - МЗС Литви Фото: Габриэлюс Ландсбергіс (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Инна Собора

Міністр закордонних справ Литви Габриэлюс Ландсбергіс заявив, що в ЄС триває робота над четвертим пакетом санкцій проти Білорусі. Йде узгодження списку людей, які підпадуть під нові обмеження.

Про це пише Delfi.

Крім того, за словами литовського міністра, країни Балтії можуть ввести свій пакет санкцій.

"Четвертий, пакет санкцій (проти Білорусі, - ред.) - це європейський пакет санкцій. Поки що немає чітких критеріїв, як він буде складатися, ми з колегами з країн Балтії говоримо про погодження списку санкцій людям, які не зможуть прибути до країни Балтії. На початковому етапі я не можу уявити інформацію, йдуть дискусії, збираються докази за списком цих осіб", - сказав Ландсбергіс.

Він також зазначив, що Литва бере участь в дискусіях з колегами з країн Балтії, Польщі, і список буде подано в офіційні відомства ЄС найближчим часом.

Раніше віце-президент Європарламенту Нікола Бір закликала розширити санкції проти білоруського режиму Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, в середині грудня Євросоюз ввів третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка, причетних до порушення прав людини під час протестів у Білорусі.

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