RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Литва лишила гражданства солдата, который воюет на стороне России

Фото: Агне Билотайте, министр внутренних дел Литвы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Литвы лишили гражданства Кястутиса Кветкуса. Он воюет против Украины на стороне российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как отмечает издание, указ о лишении гражданства Кветкуса подписала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Он проходит службу в РФ без разрешения литовских властей. 

Фото: Кястутис Кветкус (lrt.lt)

Решение о лишении гражданства было принято на основании соответствующего закона и информации, которую предоставил Департамент миграции и другие госучреждения. 

Что известно о Кветкусе

Стоит заметить, что Кветкус родом из города Юрбаркас. Он имеет судимость. 

Также, согласно неподтвержденным данным, он уже получил российское гражданство. 

1 июля в сети появилось видео, на котором Кветкус в российской военной форме. 

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас ранее подчеркивал, что в литовской разведке знали о том, что Кветкус входит в состав армии РФ.

"Да, у нас была такая информация, и мы всегда поддерживаем связь по нашим каналам в Украине. Это серьезный вопрос, и государство должно реагировать", - добавлял он. 

К слову, сегодня, 17 сентября, Главное управление разведки сообщало, что Россия активно вербует на службу граждан Сирии. Их отправляют на передовую и используют в качестве "пушечного мяса".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛитваВойна в Украине