Литва лишила гражданства солдата, который воюет на стороне России

Как отмечает издание, указ о лишении гражданства Кветкуса подписала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Он проходит службу в РФ без разрешения литовских властей.

Фото: Кястутис Кветкус (lrt.lt)

Решение о лишении гражданства было принято на основании соответствующего закона и информации, которую предоставил Департамент миграции и другие госучреждения.

Что известно о Кветкусе

Стоит заметить, что Кветкус родом из города Юрбаркас. Он имеет судимость.

Также, согласно неподтвержденным данным, он уже получил российское гражданство.

1 июля в сети появилось видео, на котором Кветкус в российской военной форме.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас ранее подчеркивал, что в литовской разведке знали о том, что Кветкус входит в состав армии РФ.

"Да, у нас была такая информация, и мы всегда поддерживаем связь по нашим каналам в Украине. Это серьезный вопрос, и государство должно реагировать", - добавлял он.