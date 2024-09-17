Литва позбавила громадянства солдата, який воює на боці Росії

Влада Литви позбавила громадянства Кястутіса Кветкуса. Він воює проти України на боці російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Як зазначає видання, указ про позбавлення громадянства Кветкуса підписала міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. Він проходить службу в РФ без дозволу литовської влади.
Рішення про позбавлення громадянства було ухвалено на підставі відповідного закону та інформації, яку надав Департамент міграції та інші держустанови.
Варто зауважити, що Кветкус родом з міста Юрбаркас. Він має судимість.
Також, згідно з непідтвердженими даними, він уже отримав російське громадянство.
1 липня у мережі з'явилося відео, на якому Кветкус у російській військовій формі.
Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас раніше наголошував, що у литовській розвідці знали про те, що Кветкус входить до складу армії РФ.
"Так, у нас була така інформація, і ми завжди підтримуємо зв'язок по наших каналах в Україні. Це серйозне питання, і держава має реагувати", - додав він.
До речі, сьогодні, 17 вересня, Головне управління розвідки повідомляло, що Росія активно вербує на службу громадян Сирії. Їх відправляють на передову і використовують як "гарматне м'ясо".
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