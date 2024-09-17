Литва позбавила громадянства солдата, який воює на боці Росії

Як зазначає видання, указ про позбавлення громадянства Кветкуса підписала міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. Він проходить службу в РФ без дозволу литовської влади.

Фото: Кястутіс Кветкус (lrt.lt)

Рішення про позбавлення громадянства було ухвалено на підставі відповідного закону та інформації, яку надав Департамент міграції та інші держустанови.

Що відомо про Кветкуса

Варто зауважити, що Кветкус родом з міста Юрбаркас. Він має судимість.

Також, згідно з непідтвердженими даними, він уже отримав російське громадянство.

1 липня у мережі з'явилося відео, на якому Кветкус у російській військовій формі.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас раніше наголошував, що у литовській розвідці знали про те, що Кветкус входить до складу армії РФ.

"Так, у нас була така інформація, і ми завжди підтримуємо зв'язок по наших каналах в Україні. Це серйозне питання, і держава має реагувати", - додав він.