Литва ужесточает правила пересечения границы с Беларусью: что изменится

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Литвы.

Отмечается, что правительство Литовской Республики одобрило подготовленный Министерством внутренних дел проект постановления, вводящий новые ограничения на пограничных пунктах пропуска. Причиной решения является усиление угроз государственной безопасности, связанных с нелегальной миграцией, а также в связи с изменением тактики белорусских разведывательных и пограничных служб.

В соответствии с решением, с территории Беларуси будет запрещено пересечение границы на мотоциклах, мопедах и моторизованных велосипедах через пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай". Движение через эти пункты будет разрешено исключительно автомобильным транспортом.

Также правительство предлагает временно ограничить пересечение границы через эти пункты в случае фиксации случаев использования мигрантов должностными лицами Беларуси. Причиной ограничений стали попытки белорусских пограничников направлять к границе с Литвой лиц без надлежащих документов или таких, которые не соответствуют требованиям Шенгенского пограничного кодекса.

Правительство предостерегает, что без принятия нового правового регулирования могут быть созданы условия для массового потока нелегальной миграции через официальные пункты пропуска на границе с Беларусью.

Сегодня Литва применяет комплексные меры по охране государственной границы: установлен физический барьер на границе с Беларусью, используется современная система мониторинга и обеспечивается оперативное реагирование на инциденты. Это делает невозможным незаконное пересечение так называемой "зеленой" границы.