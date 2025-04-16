Борьба с враждебным влиянием: Литва вводит ограничения для лиц с гражданством РФ и Беларуси

Граждане Литвы, имеющие российские, белорусские или китайские паспорта, а также лица без литовского гражданства не будут приниматься в Военную академию имени генерала Йонаса Жемайтиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Как пишет издание, изменения в уставе также требуют от курсантов сообщать о любом иностранном гражданстве, которое у них есть.

В случае, если будет обнаружено, что курсант имеет гражданство России, Беларуси или Китая, его уволят или отчислят из академии. Это значит, что они не смогут завершить обучение или стать офицерами Вооруженных сил Литвы.

В случае, если курсант поступает в академию, а его гражданство впоследствии добавляется в список враждебных государств, он будет автоматически отчислен. А вот тот, кто имел гражданство враждебного государства до поступления и не сообщил об этом, будет отчислен и обязан оплатить свое обучение.

Что известно о российской угрозе в Балтии

Напомним, страны Балтии уже неоднократно заявляли о военной угрозе со стороны Российской Федерации. В частности министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью РБК-Украина прокомментировал риск российского вторжения. Он не сомневается в намерениях оккупантов.

В середине июля 2024 года в Литве утвердили программу укрепления и развития гражданской обороны, инициированную Министерством внутренних дел. Она предусматривает создание новых укрытий, систем оповещения, специального мобильного приложения и финансирование в размере 285 млн евро.

Ранее Министерство обороны Литвы провело испытания противотанковых конструкций, которыми хотят усилить укрепления у границы с Калининградской областью России.