Литва усиливает армию через массовый призыв людей: детали программы

Литва объявила о масштабных изменениях в системе обороны и запускает годовой призыв, который станет ключевым элементом формирования резерва и усиления боеготовности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Вооруженных сил Литвы .

Литва вводит обязательную базовую службу

С 2 января по 31 декабря 2026 года в Литве будет действовать обновленный формат обязательной базовой военной службы.

Планируется призвать около пяти тысяч граждан, а сам призыв растянут на весь следующий год.

Власти подчеркивают, что такая модель рассчитана на укрепление оборонных возможностей государства в условиях меняющейся региональной безопасности.

Полковник Данас Моцкунас, комментируя решение, отметил, что призыв 2026 года рассматривается как "целенаправленный шаг для укрепления национальной системы обороны".

При этом он указал, что широкий набор программ дает возможность армии покрывать разные кадровые потребности, а молодежи — выбирать формат, который лучше соответствует их образовательным и профессиональным планам.

Форматы службы и распределение призывников

Структура набора предполагает несколько вариантов прохождения службы:

3870 человек направят на 9-месячную обязательную начальную службу.

90 специалистов из востребованных сфер будут привлечены на 3-месячную подготовку.

650 граждан пройдут 160–200 дней обучения по программам подготовки младших офицеров: 340 — в подразделениях армии, 310 — в Военной академии.

450 молодых людей смогут выбрать 90–120-дневные программы, которые формируют базовую военную специальность и рассчитаны на дальнейшую подготовку в течение трех лет.

Условия для студентов и выпускников

Военные подчеркивают, что призыв организован с учетом графиков учебных заведений. Выпускники школ смогут отправиться на службу сразу после получения аттестата, а студентам предложат более гибкие и сокращенные программы, позволяющие совмещать учебу с военным обучением.