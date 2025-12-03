Литва посилює армію через масовий призов людей: деталі програми

Литва оголосила про масштабні зміни в системі оборони та запускає річний призов, який стане ключовим елементом формування резерву та посилення боєготовності країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби Збройних сил Литви .

Литва запроваджує обов'язкову базову службу

З 2 січня по 31 грудня 2026 року в Литві діятиме оновлений формат обов'язкової базової військової служби.

Планують призвати близько п'яти тисяч громадян, а сам призов розтягнуть на весь наступний рік.

Влада підкреслює, що така модель розрахована на зміцнення оборонних можливостей держави в умовах мінливої регіональної безпеки.

Полковник Данас Моцкунас, коментуючи рішення, зазначив, що призов 2026 року розглядається як "цілеспрямований крок для зміцнення національної системи оборони".

При цьому він вказав, що широкий набір програм дає можливість армії покривати різні кадрові потреби, а молоді - обирати формат, який найкраще відповідає їхнім освітнім і професійним планам.

Формати служби та розподіл призовників

Структура набору передбачає кілька варіантів проходження служби:

3870 осіб направлять на 9-місячну обов'язкову початкову службу.

90 фахівців із затребуваних сфер будуть залучені на 3-місячну підготовку.

650 громадян пройдуть 160-200 днів навчання за програмами підготовки молодших офіцерів: 340 - у підрозділах армії, 310 - у Військовій академії.

450 молодих людей зможуть обрати 90-120-денні програми, які формують базову військову спеціальність і розраховані на подальшу підготовку протягом трьох років.

Умови для студентів і випускників

Військові наголошують, що призов організовано з урахуванням графіків навчальних закладів. Випускники шкіл зможуть вирушити на службу одразу після отримання атестата, а студентам запропонують більш гнучкі та скорочені програми, які дають змогу поєднувати навчання з військовим навчанням.