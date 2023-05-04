ЕС готовит новый механизм против стран, которые помогают Москве обходить санкции, - Bloomberg

Европейский Союз обсуждает новый механизм санкций против третьих стран, которые, делают недостаточно для предотвращения уклонения России от санкций. Особенно это касается тех, которые не могут объяснить скачки в торговле ключевыми товарами или технологиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным источников агентства, основной целью этого инструмента будет удержание стран от помощи России и закрытие торговых каналов, которые может использовать Москва. Если это не сработает, у блока будет возможность в качестве второго шага ввести целевые ограничения на ключевые товары.

Блок также готовит расширение сферы действия ряда существующих экспортных мер и запрет на транзит многих товаров через Россию.

Пакет санкций, 11-й по счету с февраля 2022 года, будет в основном направлен на закрытие лазеек в уже принятых мерах, а также на усиление способности блока обеспечивать соблюдение своих ограничений. Это реакция на то, что Москве до сих пор удавалось закупать множество подпадающих под санкции товаров через третьи страны.

Импорт в Россию таких товаров, как полупроводники, интегральные схемы и другие технологии, вырос из таких стран, как Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и других.

Новый правоприменительный механизм, об аспектах которого впервые сообщила Financial Times, даст государствам-членам право создавать два списка - один из затронутых третьих стран, а другой - запрещенных товаров.

По словам людей, если механизм будет одобрен национальными правительствами, решения о том, какие страны и товары включить в список, будут приниматься государствами-членами единогласно. Источники добавили, что поначалу эти меры вряд ли будут нацелены на Китай, но в основном касаются стран Центральной Азии и ближайших соседей России.

Предлагаемый пакет облегчит введение санкций против компаний в третьих странах, которые обходят санкции ЕС.

Санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов. Блок стремится завершить принятие мер в преддверии саммита "Большой семерки" в конце этого месяца, и ожидается, что государства-члены обсудят предложения в ближайшие дни.

Другие предложения включают запрет на транзит многих товаров через Россию и меры против судов, которые отключают свои навигационные системы.

ЕС также стремится расширить существующие запреты на автомобили, передовые технологии, которые Россия использовала в Украине, промышленные товары, железо и сталь, а также продукты переработки, в которых используются подпадающие под санкции металлы, говорят источники. Запреты на товары могут распространяться на права интеллектуальной собственности и лицензии, выдаваемые для производства этих товаров.

По словам тех же источников, новый комплекс мер также налагает новые ограничения на прицепы, чтобы российские перевозчики не прицепляли свои грузы к грузовикам ЕС, когда они достигают границ блока. Кроме того, ЕС, вероятно, уточнит правила существующих запретов на въезд в порты ЕС и запреты на использование портовых услуг, а также руководство по пересадке с корабля на корабль, сообщили источники.

Ожидается, что в рамках этого пакета в санкционные списки будут добавлены еще десятки физических и юридических лиц, сообщили источники. Однако блок вряд ли наложит санкции на российскую государственную атомную энергетическую компанию "Росатом" или ядерное топливо из-за отсутствия консенсуса среди государств-членов, говорят источники.