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Країни Балтії вимагають розширити санкції проти Білорусі через мігрантів

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П'ятниця 06 серпня 2021 15:10
Країни Балтії вимагають розширити санкції проти Білорусі через мігрантів Фото: країни Балтії вимагають розширити санкції проти Білорусі через мігрантів (strongpoint.com)
Автор: РБК-Україна

Напередодні саміту НАТО прем'єр-міністри Литви, Латвії та Естонії зробили спільну заяву, в якій закликають ввести додаткові санкції проти Білорусі. Зокрема, за організацію нелегальної міграції до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява Литви, Латвії та Естонії.

У заяві йдеться, що прем'єр-міністри країн Балтії рішуче засуджують всі спроби Білорусі використовувати нелегальну міграцію для надання політичного тиску на ЄС і його держави-члени.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте підкреслила, що зовнішній кордон ЄС з сусідом, що знаходиться під контролем диктатора, не може обійтися без фізичного бар'єру, і Литва не бачить альтернативи його будівництву.

"Наша принципова позиція полягає в тому, що ЄС повинен інвестувати у зміцнення захисту своїх зовнішніх кордонів. Відповідальність за захист зовнішніх кордонів ЄС не може лежати тільки на державах-членах - це спільна відповідальність всього ЄС", - заявила вона.

Прем'єр-міністр Литви підкреслила, що вся відповідальність за незаконне ввезення мігрантів і наслідки цього злочину лежить на білоруському режимі, оскільки його Державні установи та прикордонні служби безпосередньо сприяють його організації.

"Стрімко погіршується ситуація на зовнішньому кордоні ЄС вимагає швидкої, жорсткої і рішучої відповіді білоруському режиму, а також активізації дипломатичної, фінансової та технічної підтримки Литви. Переговори ЄС з країнами походження нелегальної міграції мають першорядне значення",-йдеться в спільній заяві прем'єр-міністрів країн Балтії.

Заява закликає Раду ЄС і партнерів розширити індивідуальні та секторальні санкції щодо білоруського режиму, а також встановити новий режим санкцій щодо всіх сторін, залучених в спонсороване державою використання потоків нелегальної міграції.

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