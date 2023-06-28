Литва передаст Украине партию бронетранспортеров M113 и боеприпасы

Литва объявила о передаче Украине еще 10 бронетранспортеров M113 и боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.
Напомним, что ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что страна приобрела две пусковые установки ЗРК средней дальности NASAMS, которые передаст Украине.
Анушаускас сообщил, что эти системы смогут дополнить и расширить оперативные возможности предоставленных Норвегией и США систем NASAMS, которые сейчас используются в Украине. Он отметил, что стоимость контракта составляет около 9,8 млн евро.
"Запланированный пакет литовской военной поддержки Украины будет включать не только системы запуска ракет NASAMS, но и 10 бронетранспортеров М113. Общее количество этих бронетранспортеров, переданных Литвой, достигнет 72 единиц", - сообщил министр.
По его словам, на 2023 год Литва заказала производство 12,5 млн патронов, из них 2,5 млн единиц будут готовы в ближайшее время. В скором времени Украине также передадут тысячи противотанковых боеприпасов для гранатометов.
Анушаускас отметил, что всеобщая военная поддержка Литвы уже превышает 500 миллионов евро.
Литва поддерживает Украину в полномасштабной войне против России. Страна предоставляет пакеты военной, финансовой и гуманитарной помощи, выступает за усиление санкций против государства-агрессора и поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.
Сегодня литовский лидер Гитанас Науседа прибыл в Киев с необъявленным визитом. В столице он встретится с президентом Владимиром Зеленским. Лидеры обсудят саммит НАТО в Вильнюсе, поддержку Украины и вступление в ЕС.
Планируется, что литовский лидер будет присутствовать на мероприятиях по случаю Дня Конституции Украины.
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