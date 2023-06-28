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Литва передасть Україні партію бронетранспортерів M113 та боєприпаси

Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Литва оголосила про передачу Україні ще 10 бронетранспортерів M113 та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

Зазначимо, що раніше президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що країна придбала дві пускові установки ЗРК середньої дальності NASAMS, які передасть Україні.

Анушаускас повідомив, що ці системи зможуть доповнити та розширити оперативні можливості наданих Норвегією та США систем NASAMS, які зараз використовуються в Україні. Він зазначив, що вартість контракту становить близько 9,8 млн євро.

"Запланований пакет литовської військової підтримки України включатиме не лише системи запуску ракет NASAMS, а й 10 бронетранспортерів М113. Загальна кількість цих бронетранспортерів, переданих Литвою, досягне 72 одиниць", - повідомив міністр.

За його словами, на 2023 рік Литва замовила виробництво 12,5 млн патронів, з них 2,5 млн одиниць будуть готові найближчим часом. Незабаром Україні також передадуть тисячі протитанкових боєприпасів для гранатометів.

Анушаускас зазначив, що загальна військова підтримка Литви вже перевищує 500 мільйонів євро.

Співпраця України та Литви

Литва підтримує Україну у повномасштабній війні проти Росії. Країна надає пакети військової, фінансової та гуманітарної допомоги, виступає за посилення санкцій проти держави-агресора та підтримує прагнення України до вступу у НАТО.

Так, сьогодні литовський лідер Гітанас Науседа прибув до Києва з неоголошеним візитом. У столиці він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленський. Лідери обговорять саміт НАТО у Вільнюсі, підтримку України та вступ до ЄС.

Також планується, що литовський лідер буде присутній на заходах з нагоди Дня Конституції України.

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