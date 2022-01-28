Чому Україні не передають ракетні комплекси Patriot: відповідь експерта

Військовий експерт, колишній співробітник оперативного управління Генштабу Олег Жданов пояснив, чому військова допомога Україні поки не передбачає ракетні комплекси Patriot. Причина може бути в ймовірності нового нападу.

Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна .

За його словами, Україні ніяких глобальних ударних або оборонних систем, ні артилерії, ні танків - нічого такого вони не передають.

"Справа в тому, що наскільки ймовірна загроза на сьогоднішній день, щоб передавати нам такі важкі і суттєві види озброєння як Patriot. Думаю, що це теж може бути показником, що ймовірність (відкритого вторгнення, - ред.) дуже низька", - зазначив він.

Жданов каже, що з кожним Javelin або кожним NLAW шанси на перемогу Росії тануть. А без впевненості в перемозі немає сенсу вплутуватися у війну.

Глава "Українського мілітарного центру" Тарас Чмут в коментарі виданню пояснив, що Patriot не воює сам по собі, це система, яка складається з батарей, радіолокаційних станцій, командних пунктів, центрів оповіщення, літаків дальнього радіолокаційного виявлення, низьковисотних виявників і багато чого ще.

"Це великий комплекс, як в Радянському Союзі були С-300. Система об'єднувала кілька зенітно-ракетних комплексів. Це все об'єднувалося для оборони важливих адміністративних або промислових об'єктів. Ми не можемо просто купити три машини і вважати, що ми тепер захищені", - зазначив він.

Більш детально в матеріалі РБК-Україна "На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники".