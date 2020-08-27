ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Естонія затвердила санкції проти чиновників Білорусі

Четвер 27 серпня 2020 14:47
Естонія затвердила санкції проти чиновників Білорусі
Фото: прем'єр Естонії Юрі Ратас (flickr.com/eu2017ee)
Автор: РБК-Україна

Уряд Естонії прийняв постанову, якою вводяться санкції проти білоруських чиновників. Санкціями передбачається заборона на в'їзд до Естонії для тих осіб, які відповідають за фальсифікацію виборів, насильство і порушення прав людини або ж сприяли цьому.

Про це повідомляє видання ERR.

"Народ Республіки Білорусь має право вільно обирати своє майбутнє, він ясно висловив волю до демократичних змін. Єдина можливість для цього - дійсно вільні і незалежні вибори, - заявив прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас.

Санкції вводяться спільно з Латвією і Литвою. До введення санкцій зараз готується і Євросоюз.

Постанова уряду набуде чинності в загальному порядку.

Нагадаємо, Литва включила в санкційний список президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще 117 білоруських чиновників.

Нагадаємо, до цього в ЄС не визнали результати виборів в Білорусі і почали роботу над санкціями.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ЭстонияСанкціїБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся