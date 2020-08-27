Естонія затвердила санкції проти чиновників Білорусі

Фото: прем'єр Естонії Юрі Ратас (flickr.com/eu2017ee)

Уряд Естонії прийняв постанову, якою вводяться санкції проти білоруських чиновників. Санкціями передбачається заборона на в'їзд до Естонії для тих осіб, які відповідають за фальсифікацію виборів, насильство і порушення прав людини або ж сприяли цьому.

Про це повідомляє видання ERR.

"Народ Республіки Білорусь має право вільно обирати своє майбутнє, він ясно висловив волю до демократичних змін. Єдина можливість для цього - дійсно вільні і незалежні вибори, - заявив прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас.

Санкції вводяться спільно з Латвією і Литвою. До введення санкцій зараз готується і Євросоюз.

Постанова уряду набуде чинності в загальному порядку.

Нагадаємо, Литва включила в санкційний список президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще 117 білоруських чиновників.

Нагадаємо, до цього в ЄС не визнали результати виборів в Білорусі і почали роботу над санкціями.