RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Литва получила первые FPV-дроны собственного производства, часть передадут Украине

Фото: литовские дроны (kam.lt)
Автор: Наталья Кава

Армия Литвы получила первые FPV-дроны местного производства. Часть дронов будет передана украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Литвы.

Как рассказали в литовском министерстве, дроны уже поступили на склады Сухопутных войск страны. Эти беспилотники предназначены как для Вооруженных сил Литвы и Вооруженных сил Украины. 

Дроны были закуплены у пяти литовских производителей боевых беспилотников. Они оборудованы всем необходимым для защиты, запуска и обучения.

"Беспилотники уже начали перевозить на склады Вооруженных сил Литвы. До конца года Вооруженные силы Литвы и Вооруженные силы Украины будут оснащены литовскими боевыми беспилотниками", - заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Боевые беспилотники, произведенные литовскими компаниями, полностью укомплектованы, и оператору беспилотника нужно лишь подключить боеприпасы.

Более 2300 боевых беспилотников будут переданы Вооруженным силам Литвы на сумму 3 миллиона евро и почти 5000 беспилотников того же типа на сумму 5 миллионов евро - Вооруженным силам Украины.

Помощь Украине от Литвы

В начале августа Литва объявила о "значительном" пакете военной помощи для Украины. В него вошли системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и способы борьбы с дронами.

До этого Литва передала Украине 14 бронетранспортеров M113 в рамках коалиции по разминированию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваВойна в УкраинеДрони