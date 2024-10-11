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Литва отримала перші FPV-дрони власного виробництва, частину передадуть Україні

Фото: литовські дрони (kam.lt)
Автор: Наталія Кава

Армія Литви отримала перші FPV-дрони місцевого виробництва. Частину дронів буде передано українським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Литви.

Як розповіли у литовському міністерстві,  дрони вже поступили на склади Сухопутних військ країни. Ці безпілотники призначені як для Збройних сил Литви та Збройних сил України. 

Дрони було закуплено у п'яти литовських виробників бойових безпілотників. Вони обладнані всім необхідним для захисту, запуску та навчання..

"Безпілотники вже почали перевозити на склади Збройних сил Литви. До кінця року Збройні сили Литви та Збройні сили України будуть оснащені литовськими бойовими безпілотниками", - заявив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Бойові безпілотники, вироблені литовськими компаніями, повністю укомплектовані, і оператору безпілотника потрібно лише під'єднати боєприпаси.

Понад 2300 бойових безпілотників будуть передані Збройним силам Литви на суму 3 мільйони євро і майже 5000 безпілотників того ж типу на суму 5 мільйонів євро - Збройним силам України.

Допомога Україні від Литви

На початку серпня Литва оголосила про "значний" пакет військової допомоги для України. До нього увійшли системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.

До цього Литва передала Україні 14 бронетранспортерів M113 в рамках коаліції з розмінування.

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ЛитваВійна в УкраїніДрони