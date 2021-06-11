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Литва відкрила Почесне консульство в Луцьку

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 11 червня, в Луцьку відбулося відкриття Почесного консульства Литви. У церемонії відкриття взяли участь віце-спікер Сейму Литви Паулюс Саударгас і посол вальдемарас Сарапінас.

Про це повідомляє прес-служба посольства Литви в Україні у Twitter.

Віце-спікер Сейму Литви посол в Україні привітали Сергія Мартинюка з початком роботи на посаді почесного консула.

Нагадавши, Литва і Польща підтримали Україну у створенні Кримської платформи. Обидва президенти візьмуть у ній участь.

Крім того, раніше міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс закликав Олександра Лукашенко скласти повноваження президента Білорусі. Габріелюс розкритикував Лукашенка за велику кількість політв'язнів у Білорусі.

Додамо, що раніше Литва вислала кількох російських дипломатів на тлі дипломатичної війни Росії з Чехією після того, як стало відомо, що російська військова розвідка причетна до вибухів на збройових складах у Врбетиці в 2014 році.

Раніше повідомлялося, що МЗС Литви оголосив, що висилає двох Білоруських дипломатів. За словами глави зовнішньополітичного відомства Габріелюса Ландсбергіса, з Литви висилають двох співробітників білоруських спецслужб, які прикривалися дипломатами.

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