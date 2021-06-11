Литва открыла почетное консульство в Луцке

В пятницу, 11 июня, в Луцке состоялось открытие почетного консульства Литвы. В церемонии открытия приняли участие вице-спикер сейма Литвы Паулюс Саударгас и посол Вальдемарас Сарапинас.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Литвы в Украине в Twitter.

Вице-спикер сейма Литвы посол в Украине поздравили Сергея Мартынюка с началом работы в должности почетного консула.

Напомним, Литва и Польша поддержали Украину в создании Крымской платформы. Оба президента примут в ней участие.

Кроме того, ранее министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис призвал Александра Лукашенко сложить полномочия президента Беларуси. Габриэлюс раскритиковал Лукашенко за большое количество политзаключенных в Беларуси.

Добавим, что ранее Литва выслала нескольких российских дипломатов на фоне дипломатической войны России с Чехией после того, как стало известно, что российская военная разведка причастна к взрывам на оружейных складах в Врбетице в 2014 году.

Ранее сообщалось, что МИД Литвы объявил, что высылает двух белорусских дипломатов. По словам главы внешнеполитического ведомства Габриэлюса Ландсбергиса, из Литвы высылают двух сотрудников белорусских спецслужб, которые прикрывались дипломатами.