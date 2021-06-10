Президенти Литви та Польщі візьмуть участь у саміті Кримської платформи

Президенти Литви і Польщі Гітанас Науседа і Анджей Дуда візьмуть участь у саміті Кримської платформи. Також вони візьмуть участь в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності України.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук на зустрічі з віце-маршалом Сейму Польщі Малгожатою Госевською та віце-спікером Сейму Литви Паулюсом Саударгасом.

"Я хотів би подякувати польську і литовську боку за офіційні повідомлення взяти участь і бути представленим на найвищому президентському розрівняна саміті Кримської платформи і заходах святкування з нагоди 30 річниці незалежності України", - заявив Стефанчук.

Він додав, що Україна запропонувала провести саміт глав держав "Люблінського трикутника" в рамках заходів 23-24 серпня в Києві.