ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Президенти Литви та Польщі візьмуть участь у саміті Кримської платформи

Новость на русском →
Четвер 10 червня 2021 17:01
Президенти Литви та Польщі візьмуть участь у саміті Кримської платформи Фото: президент Польщі Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: РБК-Україна

Президенти Литви і Польщі Гітанас Науседа і Анджей Дуда візьмуть участь у саміті Кримської платформи. Також вони візьмуть участь в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності України.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук на зустрічі з віце-маршалом Сейму Польщі Малгожатою Госевською та віце-спікером Сейму Литви Паулюсом Саударгасом.

"Я хотів би подякувати польську і литовську боку за офіційні повідомлення взяти участь і бути представленим на найвищому президентському розрівняна саміті Кримської платформи і заходах святкування з нагоди 30 річниці незалежності України", - заявив Стефанчук.

Він додав, що Україна запропонувала провести саміт глав держав "Люблінського трикутника" в рамках заходів 23-24 серпня в Києві.

Нагадаємо, перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. Участь в установчому саміті, зокрема, візьме голова Європейської Ради Шарль Мішель, а також представники країн Європи.

Зазначимо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що йде Підготовка до запуску саміту Кримська платформа. Він покликаний відповісти на виклики російської окупації півострова.

Раніше стало відомо, що на саміт Кримської платформи приїдуть президент Європейської Ради Шарль Мішель, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс і високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Крим Литва Польша Саміт Анджей Дуда
NEWS
"Підемо в арбітраж": Шмигаль пригрозив "Газпрому" за відмову від транзиту через Україну
"Підемо в арбітраж": Шмигаль пригрозив "Газпрому" за відмову від транзиту через Україну
DAILY
Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна