Литва окончательно отрезала себя от российской энергосети

Иллюстративное фото: Литва обрубила ЛЭП, которые соединяли ее с Россией (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Литва завершила демонтаж линий электропередачи, которые связывали ее с российской энергетической сеть.

Об этом сказано в заявлении литовского оператора передачи электроэнергии Litgrid, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Оператор отметил, что были демонтированы все участки трансграничных линий электропередачи, которые соединяли Литву с Калининградской областью. 

Таким образом Литва окончательно отключилась от российской энергосети, а также укрепила интеграцию в континентальную электроэнергетическую систему Европы.

"После завершения всех демонтажных работ мы полностью освободимся от ненужной инфраструктуры, тем самым еще больше укрепив нашу энергетическую независимость", - подчеркнул гендиректор Litgrid Рокас Масюлис.

Демонтаж ЛЭП продлился чуть более семи месяцев - работы начались 8-9 февраля этого года, после того как страны Балтии синхронизировались с континентальными электросетями Европы. 

Страны Балтии отключились от энергосети РФ

Напомним, 8 февраля стало известно, что Литва, Латвия и Эстония завершили процесс отсоединения от российской энергосистемы.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подчеркивала, что такой шаг исключит возможности России использовать энергетику как инструмент шантажа против стран Балтии.

Страны Балтии готовились к такому шагу долгое время, но реализовать его не получалось из-за финансовых сложностей.

Российская ФедерацияЛитваКалининградЛиния электропередач