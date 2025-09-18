Литва окончательно отрезала себя от российской энергосети

Литва завершила демонтаж линий электропередачи, которые связывали ее с российской энергетической сеть.
Об этом сказано в заявлении литовского оператора передачи электроэнергии Litgrid, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Оператор отметил, что были демонтированы все участки трансграничных линий электропередачи, которые соединяли Литву с Калининградской областью.
Таким образом Литва окончательно отключилась от российской энергосети, а также укрепила интеграцию в континентальную электроэнергетическую систему Европы.
"После завершения всех демонтажных работ мы полностью освободимся от ненужной инфраструктуры, тем самым еще больше укрепив нашу энергетическую независимость", - подчеркнул гендиректор Litgrid Рокас Масюлис.
Демонтаж ЛЭП продлился чуть более семи месяцев - работы начались 8-9 февраля этого года, после того как страны Балтии синхронизировались с континентальными электросетями Европы.
Напомним, 8 февраля стало известно, что Литва, Латвия и Эстония завершили процесс отсоединения от российской энергосистемы.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подчеркивала, что такой шаг исключит возможности России использовать энергетику как инструмент шантажа против стран Балтии.
Страны Балтии готовились к такому шагу долгое время, но реализовать его не получалось из-за финансовых сложностей.