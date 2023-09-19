Умеров подвел первые итоги сегодняшней встречи в формате "Раштайн"

Сегодняшняя встреча в формате "Рамштайн" уже закончилась и глава Минобороны Украины Рустем Умеров решил подвести ее первые итоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook .

"Встреча в формате "Рамштайн" - подводим первые итоги. Договорились начать инициативу создания Capabilities Coalition (Коалиция возможностей)", - говорится в сообщении.

Также министр заявил, что главная цель - подготовка Сил обороны Украины будущего. Для этого Министерство обороны определило пять кластеров, которые потребуют первоочередного внимания:

противовоздушная оборона;

артиллерия;

авиация;

ВМС;

бронетехника.

Умеров призвал наших партнеров продолжать поддерживать Украину и очертил приоритетные потребности. По его словам, партнеры в очередной раз подтвердили свои обязательства по поддержке Украины.

"Благодарен участникам за непоколебимую поддержку Украины. Наша армия даже после девятнадцати месяцев ожесточенных боев остается высокомотивированной, и украинский народ не намерен сдаваться", - добавил министр.

ИТ-коалиция

Отдельно министр отметил, что Украина, Эстония и Люксембург запустили ИТ-коалицию в рамках формата "Рамштайн".

Задача ІТ-коалиции - обеспечить защищенную и устойчивую ІТ-инфраструктуру для Министерства обороны Украины и Сил обороны, которая позволит Украине быть более эффективной на поле боя. Страны-партнеры будут оказывать поддержку Силам обороны в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.

Фото: Встреча министров (facebook.com/rustemumerov.ua)

"Наша цель - создать единую цифровую экосистему боевого управления и управления оборонными ресурсами для Сил обороны", - пояснил министр.

Умеров также сказал, что результатом должна стать лучшая координация, более эффективное применение Сил обороны и использование возможностей, предоставленных странами-партнерами.

С кем глава Минобороны провел встречи

По его словам, он провел ряд продуктивных встреч с министрами обороны в рамках встречи в формате "Рамштайн".

Он поблагодарил коллег из США, Великобритании, Румынии, Литвы, Дании, Швеции, Словакии и Норвегии за содержательные разговоры. Умеров выразил надежду, что результаты этих встреч вскоре будут ощутимы для наших воинов на фронте.

Встреча в формате "Рамштайн"

Сегодня состоялась очередная встреча союзников Украины в формате Рамштайн состоится сегодня, 19 сентября. Она стала пятнадцатой в целом и первой для нового министра обороны Рустема Умерова.

Позже стало известно, что Великобритания предоставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов до конца 2024 года.

Германия в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине две сотни бронированных машин MRAP, а также боеприпасы для минометов и артиллерии.