RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Литва оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Фото: Арвідас Анушаускас, міністр оборони Литви (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Литва анонсувала новий пакет військової допомоги для українських військових. До нього увійдуть бронетранспортери M113 та M577.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Литви Арвідаса Анушаускаса у Twitter.

"Найближчим часом Литва надасть Україні додаткову військову підтримку: М113, М577, боєприпаси для підготовки резерву та іншу необхідну підтримку", - підкреслив Анушаускас.

Також, за інформацією Міноборони Литви, Вільнюс запропонував забезпечити підготовку українських нацгвардійців.

Нагадаємо, сьогодні, 20 липня, США анонсували новий пакет військової допомоги для України. Зокрема, до нього увійдуть реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни Заходу збільшити військову допомогу Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна Росії проти України