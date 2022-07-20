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Литва объявила о новом пакете военной помощи Украине

Фото: Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Литва анонсировала новый пакет военной помощи для украинских военных. В него войдут бронетранспортеры M113 и M577.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в Twitter.

"В ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку: М113, М577, боеприпасы для подготовки резерва и другую необходимую поддержку", - подчеркнул Анушаускас.

Также, по информации Минобороны Литвы, Вильнюс предложил обеспечить подготовку украинских нацгвардейцев.

Напомним, сегодня, 20 июля, США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины. В частности, в него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS.

Также мы писали, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Запада увеличить военную помощь Украине.

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