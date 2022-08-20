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Литва пояснила росіянам, що "сонячні ванни" - не причина для отримання візи

Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував видачу віз громадянам Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС.

За словами Ландсбергіса, Литва продовжить видавати візи росіянам і білорусам з гуманітарних міркувань.

"Але сонячні ванни - це не гуманітарна причина", - констатував він.

Раніше Литва закликала ЄС прийняти єдине рішення щодо скасування туристичних віз для громадян Росії, оскільки так санкції будуть працювати більш ефективно.

Заборону на видачу віз росіянам також підтримали в Естонії, Латвії, Польщі, Фінляндії і Чехії.

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Литва