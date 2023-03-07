Литва направит инструкторов в Германию для обучения украинских военных

"Около 40 литовских инструкторов примут участие в разных курсах подготовки украинских военных в Германии", - сказал глава Минобороны.

Он также напомнил, что литовские инструкторы обучают украинских военных в Великобритании и других северных странах.

Анушаускас сделал такое заявление после переговоров с немецким коллегой Борисом Писториусом.

"Я очень признателен Литве, которая дополнительно отправит в Германию 40 инструкторов для подготовки украинских военных", - отреагировал на решение Литвы немецкий министр.