Литва направит инструкторов в Германию для обучения украинских военных

Власти Литвы решили направить в Германию около 40 своих инструкторов. Они займутся обучением украинских военных.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT, об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
"Около 40 литовских инструкторов примут участие в разных курсах подготовки украинских военных в Германии", - сказал глава Минобороны.
Он также напомнил, что литовские инструкторы обучают украинских военных в Великобритании и других северных странах.
Анушаускас сделал такое заявление после переговоров с немецким коллегой Борисом Писториусом.
"Я очень признателен Литве, которая дополнительно отправит в Германию 40 инструкторов для подготовки украинских военных", - отреагировал на решение Литвы немецкий министр.
Напомним, в конце января стало известно, что в Литве прошли минометные учения для украинских военных. Они уже вернулись на поле боя.
Также мы писали, что украинские военные прошли обучение управлению зенитками L-70 в Литве.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.