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Литва направит инструкторов в Германию для обучения украинских военных

Фото: Литва направит инструкторов в Германию для обучения украинских военных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Литвы решили направить в Германию около 40 своих инструкторов. Они займутся обучением украинских военных.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT, об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Около 40 литовских инструкторов примут участие в разных курсах подготовки украинских военных в Германии", - сказал глава Минобороны.

Он также напомнил, что литовские инструкторы обучают украинских военных в Великобритании и других северных странах.

Анушаускас сделал такое заявление после переговоров с немецким коллегой Борисом Писториусом.

"Я очень признателен Литве, которая дополнительно отправит в Германию 40 инструкторов для подготовки украинских военных", - отреагировал на решение Литвы немецкий министр.

Напомним, в конце января стало известно, что в Литве прошли минометные учения для украинских военных. Они уже вернулись на поле боя.

Также мы писали, что украинские военные прошли обучение управлению зенитками L-70 в Литве.

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