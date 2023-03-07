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Литва направить інструкторів до Німеччини для навчання українських військових

Фото: Литва направить інструкторів до Німеччини для навчання українських військових (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Литви вирішила направити до Німеччини близько 40 своїх інструкторів. Вони візьмуться за навчання українських військових.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT, про це на пресконференції заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Близько 40 литовських інструкторів візьмуть участь у різних курсах підготовки українських військових у Німеччині", - сказав голова Міноборони.

Він також нагадав, що литовські інструктори навчають українських військових у Великій Британії та інших північних країнах.

Анушаускас зробив таку заяву після переговорів з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

"Я дуже вдячний Литві, яка додатково відправить до Німеччини 40 інструкторів для підготовки українських військових", - відреагував на рішення Литви німецький міністр.

Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що у Литві пройшли мінометні навчання для українських військових. Вони вже повернулися на поле бою.

Також ми писали, що українські військові пройшли навчання управлінню зенітками L-70 у Литві.

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