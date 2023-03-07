Литва направить інструкторів до Німеччини для навчання українських військових

"Близько 40 литовських інструкторів візьмуть участь у різних курсах підготовки українських військових у Німеччині", - сказав голова Міноборони.

Він також нагадав, що литовські інструктори навчають українських військових у Великій Британії та інших північних країнах.

Анушаускас зробив таку заяву після переговорів з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

"Я дуже вдячний Литві, яка додатково відправить до Німеччини 40 інструкторів для підготовки українських військових", - відреагував на рішення Литви німецький міністр.