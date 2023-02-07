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Украинские военные прошли обучение на зенитных установках L-70 в Литве

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Литва, Вторник 07 февраля 2023 14:42
Украинские военные прошли обучение на зенитных установках L-70 в Литве Фото: украинские военные прошли обучение на зенитных установках L-70 в Литве (facebook.com/kariuomene)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники в течение двух недель проходили обучение на зенитных установках L-70 в Литве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в Twitter.

"Последняя военная поддержка Литвы для Украины - это несколько десятков зенитных установок Л-70 с боеприпасами. За последние две недели украинские инструкторы в Литве принимали участие в обучении эксплуатации этих пушек", - написал он.

Кроме того, Вооруженные силы Литвы раскрыли некоторые подробности по учениям украинских военных. Так, наши защитники проходили подготовку к бою, уничтожение вражеских самолетов, вертолетов, самолетов дистанционного управляемого, техническое обслуживание и мелкий ремонт.

Они совершенствовали свои знания по профессиональной тактике, регулированию и контролю дорожного движения, использованию специальных средств, планированию операции и защите важных лиц.

Теперь украинские бойцы возвращаются домой.

Как сообщалось ранее, литовцы собрали 6 млн евро для покупки системы ПВО для Украин .

К тому же президент Литвы Гитанас Науседа призвал партнеров пересечь так называемые "красные линии" и отправить Украине истребители.

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