Украинские военные прошли обучение на зенитных установках L-70 в Литве

Украинские защитники в течение двух недель проходили обучение на зенитных установках L-70 в Литве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в Twitter .

"Последняя военная поддержка Литвы для Украины - это несколько десятков зенитных установок Л-70 с боеприпасами. За последние две недели украинские инструкторы в Литве принимали участие в обучении эксплуатации этих пушек", - написал он.

Кроме того, Вооруженные силы Литвы раскрыли некоторые подробности по учениям украинских военных. Так, наши защитники проходили подготовку к бою, уничтожение вражеских самолетов, вертолетов, самолетов дистанционного управляемого, техническое обслуживание и мелкий ремонт.

Они совершенствовали свои знания по профессиональной тактике, регулированию и контролю дорожного движения, использованию специальных средств, планированию операции и защите важных лиц.

Теперь украинские бойцы возвращаются домой.

Как сообщалось ранее, литовцы собрали 6 млн евро для покупки системы ПВО для Украин .

К тому же президент Литвы Гитанас Науседа призвал партнеров пересечь так называемые "красные линии" и отправить Украине истребители.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.