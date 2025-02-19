Литва направила Украине новую партию военной помощи

Литва направила новую партию военной помощи для Украины. Новый пакет включает грузовики, тепловизоры и другое оборудование для армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

Как отмечают в Минобороны, в Украину уже прибыла новая партия грузовиков, тепловизионных прицелов и другого военного оборудования. Сумма предоставленного Украине пакета составляет 80 млн евро, как было анонсировано на последней встрече в формате "Рамштайн".